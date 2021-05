L'OMS i Alemanya creen un centre d'intel·ligència per combatre pandèmies

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va anunciar ahir la creació d'un Centre d'Intel·ligència per a Pandèmies i Epidèmies, amb seu a Berlín, des del qual buscarà avançar-se a les pandèmies del futur amb últimes tecnologies, com ara l'anàlisi de macrodades (big data) o la intel·ligència artificial.

El centre, presentat en una roda de premsa pel director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i la canceller alemanya, Angela Merkel, tindrà com a objectiu recopilar grans quantitats d'informació de diverses fonts per intentar predir crisis sanitàries com l'actual causada per la Covid-19.

«Els virus es mouen amb rapidesa, però les dades poden fer-ho encara més ràpidament, i amb una correcta informació països i comunitats poden anar un pas per davant de les emergències i amb això salvar vides», va destacar Tedros durant la presentació.

Alemanya col·laborarà en el finançament d'aquest centre, amb 30 milions d'euros anuals i, segons Merkel, apostarà per l'anàlisi de dades com a «base essencial en la lluita contra futures pandèmies», compartint els resultats que s'obtinguin en el centre amb la resta de la comunitat internacional. «La Covid-19 ha mostrat que només podem combatre aquestes amenaces amb accions conjuntes, i que en aquest esforç l'OMS és la institució global central», va assegurar la mandatària germànica.

Combatre futurs virus

Per a Tedros, la crisi de la Covid-19 ha mostrat les mancances que el sistema global de prevenció d'epidèmies té, circumstància que creu que s'ha de resoldre, ja que, segons va advertir, «hi haurà més virus en el futur amb potencial de generar pandèmies».

Tedros va triar per Alemanya perquè, entre altres factors, va ser durant la presidència germànica del G-20, l'any 2017, quan Merkel va convocar per primera vegada una cimera de ministres de Salut del bloc, una trobada en el qual a més es va dur a terme un exercici de simulació davant una possible emergència pandèmica.