Manifestants cremen una comissaria amb diversos policies a dins

Un grup de manifestants va incendiar ahir una comissaria a Bogotà en la qual hi havia 10 agents a dins que van aconseguir escapar de les flames, mentre que hi va haver enfrontaments entre la força pública i manifestants que denunciaven excessos de l'Esquadró Mòbil Antiavalots (ESMAD) en una nova nit de caos. Davant aquesta situació, l'alcaldessa de Bogotà, Claudia López, va demanar al ministre de Defensa de Colòmbia, Diego Molano, que la força pública «ajudi a custodiar» els centres de detenció de la Policia, on hi ha 2.825 persones arrestades, per «evitar que posin en risc la vida dels privats de la llibertat».