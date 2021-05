El president d'Israel tria el rival de Netanyahu per formar govern

El líder centrista Yair Lapid va rebre ahir l'encàrrec de formar Govern a Israel de part del president, Reuven Rivlin, després del fracàs del primer ministre en funcions, Benjamin Netanyahu, que dimarts va confirmar que no havia aconseguit una majoria.

«Acabo de parlar amb el membre del Parlament Yair Lapid i li he comunicat que li trasllado el mandat de formar Govern», va anunciar el president en una roda de premsa, després de consultar els partits durant una jornada en què Lapid va ser el candidat amb més recomanacions de diputats (56) de l'heterogeni bloc de formacions anti-Netanyahu.

Lapid, del partit Yesh Atid (Hi ha Futur), segona força amb 17 escons, tindrà ara 28 dies per intentar obtenir el suport de 61 diputats dels 120 de Parlament, necessaris per formar un Executiu que tregui Israel del seu llarg bloqueig polític i eviti unes cinquenes eleccions en només dos anys i mig.

Després dels 56 suports rebuts, «queda clar» que Lapid «té la possibilitat de formar un Govern que es guanyi la confiança del Parlament», va assegurar Rivlin, que va considerar que «en la situació actual, tornar el mandat» a la cambra -una altra de les opcions que estaven a sobre de la taula- «hauria estat contrari a la llei» i hauria arrossegat el país a uns altres comicis «sense haver provat abans» totes les vies possibles per evitar-ho.