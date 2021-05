El PSOE entra en xoc després del desastre a Madrid i demana canvis

Encara sota l'impacte del profund xoc en què ha sumit el 4-M el PSOE, es comencen a entreveure els primers moviments, els primers senyals de cara a un futur incert. I la primera incògnita a aclarir és el futur d'Ángel Gabilondo, el candidat que es va quedar molt a prop de governar Madrid el 2015, que va vèncer en vots i escons el 2019 i que va protagonitzar dimarts el pitjor resultat històric del partit a la comunitat i fins i tot es va veure superat per Més Madrid. L'ex-ministre d'Educació vol recollir la seva acta de diputat, seguir treballant a l'Assemblea els propers dos anys i no es planteja dimitir, segons van confirmar fonts del seu entorn. Però a la cúpula del PSOE-M tenen molt clar que la situació ha de canviar ja, amb urgència.

La direcció de la federació madrilenya, comandada per l'ex-delegat del Govern a l'autonomia i actual president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Franco, està empenyent perquè Gabilondo «almenys, no segueixi com a portaveu» a la Cambra autonòmica una vegada es constitueixi, el 8 de juny. Així ho van confirmar fonts del nucli dur del PSOE-M. Despullar Gabilondo dels galons, l'únic càrrec que exercia -ell no és militant, ni té cap càrrec orgànic-, té com a finalitat ensenyar-li la porta de sortida. El que motiva la decisió és el desastre del 4-M (va obtenir el 16,85% dels vots i va aconseguir 24 escons, davant el 27,31% i els 37 seients del 2019), que molts al PSOE expliquen per la tasca d'oposició davant d'Isabel Díaz Ayuso durant la pandèmia.

La lectura molt estesa és que el candidat no va saber fer front a la presidenta autonòmica, que mai va ser contundent i que els madrilenys, en canvi, han sabut premiar l'aspirant de Més Madrid, Mónica García, flagell d'Ayuso. García anava creixent a l'oposició mentre Gabilondo era pràcticament invisible, encara que en el seu entorn sempre han defensat que el treball en aquesta legislatura ha estat molt intens, que sempre ha defugit la confrontació perquè aquest és el seu estil i el partit ho sap i que el que hi ha hagut és una aliança d'interessos en contra seu.

Tasca institucional

Gabilondo podria quedar-se de president de grup parlamentari, una tasca merament institucional, sense focus, mentre el càrrec de portaveu passaria a mans d'una altra persona. El problema que pateix el PSOE-M, ara i abans, és la falta de banqueta.

Paral·lelament, el PSOE vol activar immediatament les primàries a Andalusia per propiciar el relleu de Susana Díaz i amb l'esperança de poder entronitzar el seu candidat, l'alcalde de Sevilla, Juan Espadas. La direcció de Pedro Sánchez llançarà el procés en la reunió d'avui, en la qual, a més, s'analitzaran els desastrosos resultats de les eleccions a Madrid. A falta de conèixer el calendari complet, la votació es produiria a mitjans de juny.