«Si s'alliberen les patents de les vacunes, en un any el món estaria immunitzat»

L'exdirector del Programa de Medicaments de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el colombià Germán Velásquez, ha afirmat aquest dijous que si s'alliberen les patents de les vacunes contra la Covid-19, "en un any es podria immunitzar tota la població mundial".

En una entrevista a l'emissora RAC1, Velásquez, que actualment treballa com a conseller per a Polítiques i Salut del 'think tank' South Center, ha celebrat que el president dels EUA, Joe Biden, s'hagi manifestat a favor d'alliberar les patents de les vacunes, tot i que ha avisat que "no serà fàcil".

Segons Velásquez, si s'alliberessin les patents, es podria passar dels 3.000 milions de dosis per any a 14.000 milions anuals.

"Si hi ha vacunes, en un any es podria immunitzar tota la població mundial. Però si segueix com ara, pot durar 3 o 4 anys. Si la resta del món no està vacunat, encara que EUA i la UE ho estiguin, no estaran segurs", ha advertit.

Velásques ha dit que "si s'alliberen les patents, a l'estiu de l'any que ve, estaria el 70% de la població mundial vacunada" i ha valorat com a "sorprenent" el posicionament de Biden, que creu que és "un pas decisiu i un pas endavant. Però l'administració diu que creu en la propietat intel·lectual i intentaran que afecti el menys possible a la indústria farmacèutica".

"Tots els que puguin fabricar vacunes podrien fer-ho lliurement. A tot el món hi ha 40 productors en 10 o 12 països que podrien fabricar vacunes i no ho estan fent", ha aclarit el també president de la Càtedra Farmamundi.

L'expert considera que l'anunci de Biden "és un cop per a la UE, perquè els EUA se li ha avançat. Molts països del sud, com Colòmbia, que votava en contra, han quedat una mica desorientats. Només s'oposaven perquè els EUA ho feia".

Segons Velásquez, "les farmacèutiques actuen sempre com un clan. S'oposaran fins a l'últim moment amb tots els mitjans possibles. Faran pressió sobre l'administració americana, sobre els països productors... faran lobby" per mantenir les patents.