Belarra prepara contra rellotge la candidatura per succeir Iglesias

La maquinària per succeir Pablo Iglesias al capdavant de Podem s'ha posat en marxa. Encara no hi ha data oficial per a l'assemblea extraordinària per elegir el relleu de l'exvicepresident a la secretaria general del partit, tot i que es preveu que sigui abans de l'estiu, però la cúpula morada ja ha fet la seva aposta: Ione Belarra. L'actual ministra de Drets Socials i Agenda 2030 va confirmar ahir al seu entorn la remor que va començar a circular a última hora de dimecres: es presentarà per ser la pròxima secretària general de Podem. Per tancar el més aviat possible un buit de poder que provoqui desassossec dins i fora del partit, l'executiva aprovarà en els pròxims dies la celebració d'un congrés on es triarà un nou líder. Aquesta convocatòria exprés va obligar Belarra a començar a preparar la seva candidatura només 48 hores després de la dimissió d'Iglesias.

Dimecres passat, la cúpula de Podem es va reunir per analitzar els resultats del 4-M, assimilar la sortida d'Iglesias i traçar un pla per al canvi de lideratges en el partit. L'exvicepresident va demanar marxar immediatament i que sigui una gestora, formada per la directiva del partit, qui prengui el timó fins a la celebració de Vistalegre VI, on s'elegirà el seu relleu. Al final d'aquesta reunió, el nom de Belarra guanyava pes com a futura líder.

Ahir, les especulacions van esdevenir una decisió en ferm. La ministra es presentarà per substituir Iglesias, van confirmar fonts del seu entorn, tot i que la comunicació oficial no es produirà fins que no es convoqui l'Assemblea Ciutadana Extraordinària. És probable que hi hagi altres candidats, tot i que el suport de l'Executiva fa molt difícil que Belarra no arribi a aquest congrés com a líder de facto.

Belarra, una de les persones de més confiança d'Iglesias, es va convertir des del principi en una de les dirigents amb més possibilitats per succeir l'exvicepresident, que, dimarts passat, va defensar la necessitat de «feminitzar» els lideratges. Fa dos mesos, quan l'exlíder dels morats va abandonar el Govern per competir a les eleccions madrilenyes, Belarra -que porta a Podem des dels seus inicis i té un ampli coneixement dels engranatges del partit- ja va ser triada per substituir-lo al capdavant del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.