Els britànics que vinguin a Espanya hauran d'aïllar-se 10 dies a la tornada

El Regne Unit ha deixat Espanya fora de les destinacions segures per viatjar a partir del 17 de maig, quan actualitzarà l'anomenada llista verda. Aquesta llista inclourà 12 països, Portugal entre ells, des dels quals no caldrà fer quarantena per entrar a Anglaterra, sempre i quan es tingui una PCR negativa. El govern britànic estableix també una llista ambre i una llista vermella. Espanya, amb les illes Balears i Canàries, es manté a l'ambre, que obliga a mantenir quarantena de 10 dies abans d'entrar a Anglaterra. L'executiu de Boris Johnson recomana no viatjar als països de la llista ambre per motius d'oci.

Així, de moment els països des dels quals es pot viatjar al Regne Unit sense restriccions (amb el matís de la PCR negativa) són Austràlia, Brunei, les illes Maldives, les illes Faroe, Gibraltar, Islàndia, Israel, Nova Zelanda, Portugal (que inclou les Açores i Madeira), Singapur, les illes Geòrgia del Sud i Sandwich i Santa Elena, Ascensió i Tristan d'Acunya.

Tota la resta de països del món queden en la llista ambre, com en el cas d'Espanya, o en la llista vermella. Els viatgers que han estat en algun dels països de la primera deu dies abans d'arribar al Regne Unit han de complir una quarantena de deu dies, així com fer-se una PCR abans del segon dia i una altra després del vuitè.

En el cas de la llista vermella, que inclou 43 països entre els quals l'Argentina, Veneçuela, els Emirats Àrabs Units o Sud-àfrica, el Regne Unit només permet l'entrada al país de viatgers provinents d'aquests estats si tenen nacionalitat britànica o irlandesa, o drets de residència equivalents. Aquestes persones han de fer una quarantena de deu dies en un hotel adaptat i sotmetre's a dues proves PCR abans del segon dia i després del vuitè.