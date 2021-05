Creix la tensió amb 34 morts en 7 dies de protestes a Colòmbia

L'aparició al cel de Bogotà d'un grup de Black Hawk, els helicòpters amb els quals els Estats Units patrullen a l'Afganistan i que l'Exèrcit colombià només utilitza per a maniobres d'assalt aeri a la selva, va posar en escena l'escalada del conflicte social en un país on han mort en set dies 34 persones, en la seva gran majoria menors de 30 anys, i més de 1.400 han resultat ferides, segons l'Institut d'Estudis per al Desenvolupament i la Pau. La vaga contra la reforma del sistema de salut i la militarització de la protesta, entre altres demandes, es va fer present a les principals ciutats fins a altes hores de la nit de dimecres. La crida al diàleg del president, Iván Duque, va ser ignorada i el to de les mobilitzacions contra el Govern de dretes es va repetir a tot el territori nacional: els colombians van caminar amb torxes, espelmes o banderes, van fer sonar xiulets i tambors, van cantar, van llançar consignes i fins i tot van ballar mentre van avançar per l'espai públic. L'Orquestra Filharmònica de Bogotà va realitzar el seu «Concert de la no violència» a l'aire lliure per acompanyar les accions pacífiques.

Advertència dels EUA i la UE

Si bé aquest és l'esperit majoritari de les marxes, són els episodis violents minoritaris els que més destaquen: saquejos i incendis d'autobusos, bancs, comerços i fins i tot una comissaria. Enmig de les flames es van registrar bloquejos de carreteres i batalles campals de joves amb la policia, informant-se de desenes de ferits. De la mateixa manera, proliferen a les xarxes imatges captades pels telèfons d'una repressió indiscriminada que ja va ser objecte d'advertència per part dels Estats Units i la Unió Europea.

En tot cas, el fiscal general de Colòmbia, Francisco Barbosa, va argumentar, sense presentar evidències, que estructures lligades al narcotràfic, la guerrilla ELN i faccions de les antigues FARC que no van acceptar l'acord de pau estarien darrere dels actes vandàlics dels darrers dies a Cali, la ciutat que concentra la major quantitat de morts, amb 14 víctimes. Aquest patró, va suggerir Barbosa, es repeteix a altres centres urbans.