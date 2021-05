Detingut un home acusat de matar els seus dos germans a Badajoz

La Guàrdia Civil ha detingut un veí de Santos de Maimona (Badajoz), de 61 anys, com a presumpte autor de la mort dels seus dos germans, de 64 i 68, respectivament, després de trobar els seus cossos amb "evidents símptomes de violència" a l'interior de l'immoble en el qual convivien.

La detenció es va produir després que la directora del Centre de dia comuniqués que els dos germans no hi acudien des d'aquest dilluns passat com habitualment feien. Va ser la Policia Local del municipi la que va traslladar la desaparició dels dos germans a la Guàrdia Civil.

Després d'activar el protocol per a la localització d'aquestes persones, els agents es van presentar al domicili, situat al carrer Sant Cristòfol núm 48, on van ser rebuts per un altre germà que convivia amb ells, amb una actitud "agressiva, violenta i amenaçant", qui no va permetre l'accés a l'habitatge.

Davant d'aquests fets, va ser detingut i traslladat a dependències oficials de la Guàrdia Civil. Un cop autoritzat el manament judicial pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Zafra, es va dur a terme l'entrada i inspecció de l'immoble, que s'ha prolongat durant tota la nit, on es van trobar els cossos sense vida dels seus dos germans amb "evidents símptomes de violència ", assenyala la Guàrdia Civil en nota de premsa.

La investigació continua, pendent de l'autòpsia i pràctiques de diligències per al total aclariment el succés.

El detingut, presumpte autor del doble fratricidi, es troba en dependències policials de Zafra, tot esperant la seva posada a disposició judicial.