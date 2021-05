La divisió dels nacionalistes a Escòcia obstaculitza la via independentista

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, demana calma i cautela per posar data a un segon referèndum. L'ex-dirigent Alex Salmond, en canvi, vol iniciar immediatament les negociacions per a la separació del Regne Unit. Entre la ministra principal i el seu antecessor en el càrrec hi ha diferències estratègiques, però també un enfrontament personal que fins i tot va acabar als tribunals i va revelar les disputes internes entre els nacionalistes escocesos.

A l'espera de conèixer els resultats de les eleccions a Parlament escocès d'ahir -que es divulgaran en els propers dies-, les forces independentistes confien en haver aconseguit la victòria més gran de la seva història. Un triomf que paradoxalment pot exacerbar la baralla entre els que no volen arriscar-se al fracàs d'una nova consulta i els que pretenen trepitjar l'accelerador. Una fractura que beneficiaria els defensors de continuar a la unió.