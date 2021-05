El fiscal veu «reals» els papers de Bárcenas però en critica les diferents versions

El fiscal Anticorrupció Antonio Romeral va basar la seva petició de condemnar a cinc anys de presó Luis Bárcenas en què els documents en què va reflectir de forma manuscrita les entrades i sortides de diner negre al PP, coneguts com els «papers de Bárcenas» són « reals», perquè recullen «almenys en part certes anotacions d'informació veraç». Això no obstant, es va mostrar molt crític amb les diferents versions ofertes durant la instrucció per l'ex-tresorer del PP i va recordar que el director de El Español, Pedro J. Ramírez, va dir d'ell que «presumia de com mentia».

El representant del ministeri públic, que va plantejar les «distorsions» i els problemes jurídics que suposa que el cas Gürtel s'hagi dividit en diferents procediments, alguns ja jutjats com el de la primera època, en el qual ja es va declarar acreditada l'existència de la caixa B el PP, i que una part, la relativa a les donacions d'empresaris, segueixi en instrucció, va assenyalar que la primera pregunta que va ser necessari fer-se sobre els documents que contenien la comptabilitat seguida per Bárcenas eren reals i la seva «convicció» és que així era, tant els manuscrits, com els digitals que va aportar l'acusat.

Romeral va insistir que almenys part d'aquests documents són reals, perquè ho han declarat «determinats perceptors» que van confirmar fins i tot la quantia, com l'ex-portaveu del PP al Congrés Jaime Ignacio del Burgo, que va afirmar que el pagament va ser autoritzat per José María Aznar. També considera contrastats els pagaments en B a l'estudi d'arquitectura Unifica.

Pel que fa a si el PP sabia que pagava la reforma de la seva seu amb diner negre, es va remetre al fet que «sabien que no anava inclòs l'IVA», de manera que el dóna per acreditat. Com que el PP renuncia a qualsevol reclamació de diners de la caixa B, va reclamar el decomís d'una mica més de 200.000 euros, perquè es tracta d'uns diners «procedents d'un delicte i ningú els reclama».