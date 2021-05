Israel acusa l'arrestada espanyola de formar part d'un grup il·legal

Vint-i-quatre dies ha trigat Juana Ruiz Sánchez a conèixer els càrrecs pels quals està en una presó israeliana. La cooperant espanyola, resident a Palestina des de fa 35 anys, ha estat acusada de formar part d'una «organització il·legal», participar en les seves activitats i rebre i introduir diners als Territoris Palestins Ocupats. Israel denuncia que els Comitès de Treballs per a la Salut, on treballa Juani, hauria desviat fons públics europeus per finançar el Front Popular de l'Alliberament Palestina (FPAP), facció que considera terrorista juntament amb els EUA i la UE.

Acusada de cinc càrrecs, Ruiz Sánchez, de 62 anys, seguirà a la presó a l'espera que dilluns se celebri una altra vista en un tribunal militar. L'advocada de la cooperant podrà presentar al·legacions a aquest càrrec formal de finançament del terrorisme en aquesta setena audiència. La defensa demanarà l'alliberament de Juani mentre es produeixi el judici. Va ser detinguda el 13 d'abril de matinada a casa a Beit Sahur, prop de Betlem a la Cisjordània ocupada, on viu amb el seu marit, un palestí cristià.

«Sembla que l'objectiu que una ciutadana i cooperant amb anys d'activitat professional i solidària en matèria de salut continuï detinguda és crear un relat per evitar que hi hagi fons per a cooperació humanitària i el desenvolupament a Palestina», va tuitejar el diputat Antón Gómez-Reino de Galícia en Comú. Segons les acusacions d'Israel, Juani hauria participat en un pla per desviar desenes de milions d'euros de fons públics europeus de diferents països, entre ells Espanya. «Les organitzacions que hem treballat amb els Comitès de Treballadors per a la Salut neguem rotundament que els diners de la cooperació espanyola s'utilitzin en altra cosa que no sigui en realitzar projectes sanitaris i humanitaris a Palestina», van defensar en un comunicat 80 organitzacions.

Aquestes organitzacions han denunciat l'«atac brutal d'Israel a la solidaritat» a través de la figura de Juana Ruiz Sánchez i els seus tres companys detinguts, tots ells integrants dels Comitès de Treballadors per a la Salut.