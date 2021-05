De los Cobos demana la seva immediata restitució en el càrrec

Fonts jurídiques properes a coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos van difondre ahir que el coronel ha demanat la seva restitució provisional al seu càrrec com a cap de la Comandància de Madrid sense esperar la resolució final del recurs de l'Advocacia de l'Estat contra la sentència de l'Audiència Nacional que va anul·lar el seu cessament.

Pérez de los Cobos, apartat del comandament pel Ministeri d'Interior per pèrdua de confiança, ha demanat el seu reingrés després que, el passat 26 d'abril, l'advocat de l'Estat recorregués per via contenciosa administrativa la sentència de l'Audiència Nacional . El procés en aquest àmbit judicial sol perllongar-se molt, i podria passar que la seva resolució arribés després de la seva edat de jubilació. El cap de la Guàrdia Civil que va dirigir el dispositiu policial contra l'intent de referèndum de l'1-O i posteriorment va comandar totes les forces de seguretat a Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució té actualment 58 anys.

Fonts d'Interior van explicar que, a través de l'Advocacia de l'Estat, el ministeri «s'oposarà a l'execució provisional de la resolució, en entendre que no és possible en haver estat recorreguda», i van afegir que, «com s'ha assenyalat en el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat, es considera que el cessament va ser legal, motivat i ajustat a dret».

L'Audiència Nacional va anul·lar el cessament del coronel considerant que havia estat destituït per negar-se a detallar dades sobre les investigacions de la causa de les manifestacions del 8-M.