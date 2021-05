El PSOE de Madrid implosiona

Primera assumpció de responsabilitats al PSOE madrileny, que ha implosionat després de la debacle de les eleccions autonòmiques del 4 de maig. El secretari general, José Manuel Franco, va dimitir «amb efecte immediat», el que aboca Ferraz a nomenar una gestora que condueixi la federació fins al següent congrés autonòmic. El pas enrere pretén que no es facin servir els pèssims resultats dels comicis «per atacar el PSOE i el Govern d'Espanya». Alhora, el candidat el 4-M, Ángel Gabilondo, no recollirà la seva acta de diputat autonòmic.

La decisió de la sortida de Franco es va conèixer poc abans de la reunió de l'executiva federal del PSOE, presidida per Pedro Sánchez. La renúncia de Franco, ex-delegat del Govern a Madrid i actual president del Consell Superior d'Esports (CSD), no era l'opció que ahir es plantejava a les altes instàncies del partit, tot i que sí existia pressió interna.

De fet, el secretari general va haver d'afrontar dimecres a la tarda una reunió llarga i dura de la seva cúpula, en la qual diversos membres, encapçalats pels alcaldes d'Alcorcón i San Fernando de Henares, Natacha d'Andrés i Javier Corpa, van reclamar un congrés extraordinari, sense esperar al conclave autonòmic -programat per a finals d'any-, per llançar un missatge rotund a la ciutadania que s'ha captat el missatge després del desastre sense pal·liatius del 4-M. També Esquerra Socialista, corrent minoritari, va reclamar la caiguda de l'executiva i la dimissió del candidat, Ángel Gabilondo, a qui molts en el partit també van assenyalar i a qui Ferraz i la direcció del PSOE-M consideraven amortitzat.

Gabilondo, ingressat ahir per una lleu arrítmia cardíaca, va fer també un pas al costat: no recollirà la seva acta de parlamentari, tal com va confirmar a Ferraz el secretari d'Organització federal, José Luis Ábalos, només 24 hores després que des de l'entorn de l'ex-ministre afirmessin que no tenia intenció d'anar-se'n. Però la pressió mentrestant havia crescut.

El número tres de la direcció de Sánchez va lamentar les «especulacions» que s'han donat en els darrer dies, que es deriven, va dir, de la «ignorància» sobre la «qualitat i dignitat humana» de Gabilondo, ja que «si algú tenia clar què fer era ell». Ábalos li va agrair que, després de l'avançament electoral i davant el poc temps del qual ha disposat el partit per buscar alternatives, tornés a «prestar aquest servei» al partit, amb «generositat». El titular de Transports també va elogiar Franco per la seva «lleialtat, compromís i treball» al capdavant del PSOE-M, de manera que té el «reconeixement del partit» per la seva «important tasca» en aquests anys.

Díaz accepta les primàries

En un altre ordre de coses, Susana Díaz i la seva executiva autonòmica van acceptar ahir l'obertura immediata d'un procés de primàries a Andalusia perquè els més de 44.000 militants de la federació més poderosa del PSOE votin «amb llibertat, i amb autonomia» qui serà el nou candidat a la Junta d'Andalusia. Díaz es presentarà, «per descomptat», com ja era conegut, i tindrà com a rival l'alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que té el suport de Ferraz.