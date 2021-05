El suport de Joe Biden a alliberar les patents s'escampa arreu del món

No hi ha res com que els Estats Units es moguin perquè els segueixi la resta . L'anunci del Govern nord-americà, presidit per Joe Biden, que recolza alliberar les patents de les vacunes del coronavirus perquè el seu ús sigui universal, i, per tant, menys subjecte a la capacitat econòmica de cada país per adquirir dosis, ha forçat els principals actors mundials a posicionar-s'hi, a favor o en contra, encoratjant pel camí un debat complex, que es gestava de fa temps i que la cruenta nova onada a l'Índia ha forçat a accelerar. La Unió Europea, reticent a aquesta proposta, va dir ahir que està disposada a estudiar-la. El Govern espanyol, que fins fa molt poc també era contrari a la liberalització, va anunciar que recolza la posició nord-americana. Les farmacèutiques que produeixen vacunes clamen en contra d'una mesura que consideren contraproduent.

La suspensió de les patents mentre duri la pandèmia, que ja ha causat 3,2 milions de morts i infectat més de 437 milions de persones, no serà fàcil. Tampoc, ràpida. Els més optimistes creuen que pot tardar a arribar, com a mínim, diverses setmanes. Tot depèn ara del que passi a l'Organització Mundial del Comerç (OMC), on els EUA recolzaran la iniciativa encapçalada des de finals de l'any passat per l'Índia i Sud-àfrica, que ja ha aconseguit el suport de més de 100 països, la immensa majoria en via de desenvolupament, els percentatges de vacunació dels quals fan empal·lir en comparació amb els dels rics.

A l'OMC les decisions es prenen per consens, una cosa que dificulta la seva aprovació, i fins al moment els EUA i la UE s'hi havien mostrant totalment en contra, cosa que feia impossible qualsevol suspensió de les patents. Però l'històric gir de Biden, president d'un país on el 56% de la població adulta ja està vacunada, ho ha canviat tot.

Començant per la Unió Europea. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va recollir ràpidament el guant ahir, hores després de l'anunci de l'Administració nord-americana, que en els últimes setmanes havia estat sotmesa a una enorme pressió per part d'organismes internacionals i destacats membres del Partit Demòcrata. «La UE està preparada per conversar sobre qualsevol proposta que respongui a la crisi de forma efectiva i pragmàtica. Estem disposats a parlar sobre com l'aixecament de la propietat intel·lectual pot ajudar a aconseguir aquest objectiu», va assenyalar Von der Leyen. La postura de Brusel·les no va comptar amb el suport d'Angela Merkel i la presidenta alemanya va avisar de les «greus complicacions» de la idea de Biden.

El Govern espanyol va ser molt més clar que Von der Leyen en el seu suport a l'anunci dels EUA. «És la resposta que requereix una crisi sanitària així. O ens salvem tots o no se salva ningú. Si al món no estem tots vacunats, no ens salvarem», va argumentar a Onda Cero la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

El malestar de les empreses

Les grans farmacèutiques, que en els últims mesos han arribat a acords entre si per ampliar la producció de vacunes, sense per això complir sempre amb els objectius, van acollir l'anunci nord-americà amb malestar, estupor i foscos vaticinis. Amb les accions de companyies com Pfizer, BioNTech, Moderna i Novamax desplomant-se a la borsa dimecres a la ni (però recuperant-se al llarg del dia d'ahir), la Federació Internacional de Fabricants i Associacions Farmacèutiques va expressar la seva «decepció» amb Biden.

La suspensió de les patents, va sostenir aquesta organització a través d'un comunicat, «no augmentarà la producció de dosis», sinó que, «molt al contrari, pot portar a la desorganització». El que s'ha de fer, d'acord amb les farmacèutiques, és «eliminar barreres comercials o de colls d'ampolla en el subministrament de matèries primeres i altres ingredients».