Díaz insta la direcció del PSOE a permetre «votar en llibertat» a les primàries andaluses

La secretària general del PSOE-A, Susana Díaz, que aspirarà a les primàries que es desenvoluparan al juny en el partit per elegir la persona que serà candidata a la Presidència de la Junta d'Andalusia, va confiar que la direcció federal del PSOE sigui «garantista», es mantingui al «marge» del procés i permeti «votar en llibertat la militància». Díaz s'enfrontarà a Juan Espadas, que té el suport de Ferraz i que s'ofereix a liderar un projecte que sigui «revulsiu».

En entrevistes a Telecinco i Antena 3, on va assenyalar que ella vol ser l'«aposta dels militants», que votaran «en llibertat» allò que entenguin que és el millor projecte i equip per tornar a guanyar les eleccions andaluses i recuperar la Junta. Va indicar que respecta molt els companys que facin el pas de presentar-se també a les primàries, perquè això «enriqueix el procés».

«El meu objectiu és reil·lusionar la militància», segons va sentenciar la secretària general del PSOE-A, que va afegir que han considerat necessari demanar a Ferraz l'obertura d'aquest procés a Andalusia davant del «soroll» que estaven generant alguns companys en demanar la convocatòria de primàries per elegir el candidat a la Presidència de la Junta, quan no s'han convocat eleccions autonòmiques. Aquest «soroll», segons va explicar Susana Díaz, «distorsionava la comunicació que hem de tenir amb els andalusos en uns moments com aquests i deteriorava la imatge del partit».

Per altra banda, ja hi ha una direcció provisional del PSOE madrileny, nomenada i controlada per Ferraz i la Moncloa. La gestora estarà encapçalada per la diputada al Congrés Isaura Leal, membre de l'executiva de Pedro Sánchez i persona de la confiança del secretari regional dimissionari, José Manuel Franco. Ella portarà les regnes de la federació fins a la celebració del congrés ordinari, que se celebrarà, previsiblement, a finals d'any.

Ferraz va comunicar ahir la composició de la gestora del PSOE-M, que queda immediatament constituïda i que va tenir la seva primera reunió. En la trobada es va procedir a un repartiment de funcions entre els seus membres, però té pendent designar el nou portaveu socialista a l'Assemblea, en substitució del candidat el 4-M, Ángel Gabilondo, que no recollirà la seva acta. Gabilondo va rebre ahir l'alta després de passar la nit a l'Hospital Ramón y Cajal com a conseqüència d'una lleu arrítmia que va notar quan anava a vacunar-se de la primera dosi contra el coronavirus.