Milícies líbies i màfia italiana trafiquen simultàniament amb persones i petroli

Des de gener han desembarcat a Itàlia 8.600 immigrants procedents de Líbia, 5.300 més que el 2020 i almenys altres 400 han mort en la travessia, segons dades de l'Organització Internacional de Migracions (OIM). Vius i morts van ser «traficats», com descriu el fred llenguatge burocràtic, per les mateixes persones: dos milícies líbies en guerra entre elles, entre els caps de les quals hi ha oficials de la Guàrdia Costanera del país africà que, segons uns discutits acords amb la UE, haurien d'impedir la sortida dels migrants. Els milicians estan conxorxats amb les tres màfies italianes, a més d'agents de borsa d'altres ciutats, per portar a Europa petroli libi de contraban, que venen a les seves pròpies gasolineres, anomenades «independents». N'hi ha diversos centenars a la península italiana. «Es guanya més que amb la droga», afirma un d'ells.

Els secrets de tots dos tràfics, que podrien explicar per què les autoritats europees no aconsegueixen acabar amb una tragèdia que s'ha empassat més de 20.000 persones transformant el Mediterrani en un mar de mort, han estat descoberts per les fiscalies italianes de Nàpols, Catanzaro, Reggio Calàbria i la Direcció Nacional Antimàfia de Roma (DIA), juntament amb la policia tributària i de duanes (Guàrdia de Finances). L'agència OLAF de la UE, que controla estafes, té oberta una investigació.