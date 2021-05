La policia que busca les nenes desaparegudes a Tenerife segueix la pista a un veler

Els investigadors que miren de trobar Tomás Antonio Gimeno i les seves filles, l'Anna i l'Olivia, d'un i sis anys, segueixen la pista d'un veler que va sortir de Gran Canària i va navegar als voltants de la costa de Tenerife, on el pare de les menors podria haver fet un transbord i continuar amb la seva escapada, segons ha informat el programa de Televisió Canària 'Buenas tardes Canarias'.

Per desè dia consecutiu, segueix desplegat el dispositiu de recerca que formen la Guàrdia Civil, Salvament Marítim i el Grup d'Emergències i Salvament de les Canàries. Mentre els agents continuen mirant de trobar pistes, un grup de ciutadans ha convocat un aplaudiment massiu des de finestres i balcons en tot l'arxipèlag per a aquest diumenge a les 20.00 hores en suport a la Beatriz, la mare de les nenes, desaparegudes des del 27 d'abril a Tenerife. A la iniciativa estan convidats a unir-se tots els representants polítics, institucions públiques i organitzacions veïnals.

A l'espera que la investigació policial ofereixi, per fi, els seus primers fruits, l'entrenador de raqueta de la nena gran, l'Olivia, ha qualificat el pare de «molt intranquil, accelerat, elèctric, exigent, excessivament controlador i impulsiu», informen 'El Día' i 'La Provincia', editats per Prensa Ibérica. Aquesta és la impressió que va tenir aquest professional després de diverses converses amb ell durant les classes. En canvi, assegura que la mare tenia una actitud completament diferent, implicada en l'activitat esportiva de l'Olivia, però molt amable.

La família i amics pròxims a Tomás Antonio Gimeno han declinat fer qualsevol tipus de declaració sobre la desaparició d'aquest i les seves dues filles, així com sobre les diferents hipòtesis que s'estudien en la investigació, entre les quals hi ha la possible fuga a un altre país.