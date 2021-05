Victòria còmoda d'Sturgeon a Escòcia, malgrat quedar-se a les portes de la majoria absoluta que buscava

El Partit Nacional Escocès (SNP) liderat per Nicola Sturgeon ha guanyat còmodament les eleccions a Escòcia, però s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta que buscava. A l'SNP li han faltat un escó per assolir els 65 necessaris per controlar totalment el parlament de Holyrood, però ha millorat resultats en les primeres eleccions postBrexit. Els conservadors mantenen el lideratge de l'oposició retenint els 31 diputats que tenien. Els laboristes perden dos diputats i es queden amb 22, mentre que els ecologistes guanyen terreny assegurant 8 escons, dos més que en els darrers comicis.

Els liberals continuaran com a última força a Holyrood amb 4 diputats, ja que el partit Alba de l'exprimer ministre Alex Salmond no ha aconseguit entrar a la cambra. En unes eleccions marcades per la covid-19 i el Brexit, la participació ha augmentat respecte als comicis del 2016 que es van celebrar just abans del referèndum sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

Sturgeon assegura l'hegemonia de l'SNP en l'independentisme, però no aconsegueix la gran majoria absoluta que volia per reclamar un nou referèndum. Tanmateix, els bons resultats dels ecologistes, favorables al plebiscit, no esborren aquesta demanda del mapa.



Sistema electoral mix

Escòcia té un sistema electoral mix en què els ciutadans tenen dos vots: un per decidir el representant únic de la circumscripció i un altre per al partit polític. Així s'intenta compensar l'elecció d'un sol representant polític per cada circumscripció.

El parlament escocès, conegut com a Holyrood, té 129 escons: 73 en joc a les circumscripcions i 56 als partits. Per assolir la majoria cal obtenir-ne 65. A l'hora de repartir els escons en la votació pels partits es té en compte els diputats que s'han guanyat a les circumscripcions amb l'objectiu de donar un resultat més proporcional.