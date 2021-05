Almenys 40 morts en un atemptat a Afganistan

Almenys 40 persones -la gran majoria alumnes d'un centre educatiu- van morir ahir a la tarda a Kabul, la capital afganesa, després de registrar-se l'explosió de diverses bombes davant d'un institut que durant el matí acull nois i a la tarda noies, segons fonts oficials afganeses citades per Reuters. L'atac va passar en un barri de majoria xiïta de Kabul, que ha estat ja en anteriors ocasions objectiu de l'Estat Islàmic (EI).

L'octubre passat, un membre del grup jihadista va realitzar un atemptat suïcida al mateix lloc. Fins a 24 persones van morir. Com en aquesta ocasió, entre elles hi havia molts estudiants.

«L'estat de moltes de les noies ferides és crític», va dir a la premsa afganesa el director de l'hospital de Kabul on estan sent tractats els ferits, que segons les forces de seguretat arriba a més d'una cinquantena. No obstant això, el Govern avisa que el nombre total de morts i ferits podria créixer en les pròximes hores.

«Primer ha explotat un cotxe bomba, i després hi ha hagut dues explosions més, a la banda de l'institut, d'on sortien les dones», va dir un professor a la televisió local Tolo Newson.