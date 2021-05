Francisco Camps vol ser candidat a alcalde a València

L'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, va fer ahir un pas més en la seva tornada a l'escena política i ho va fer a l'Ajuntament de València, on aspira a tornar com a cap de cartell d'una formació que encara es desconeix, segons informa Levante, del grup Prensa Ibérica.

La presentació d'un escrit sobre el vell circuit de Fórmula 1 s'interpreta com un gest més en el procés de recuperació de la figura de Rita Barberá i de la seva pròpia, però el document el va presentar a títol personal i completament al marge del Grup Popular de l'Ajuntament de València, la portaveu del qual, María José Català, està immersa precisament en la renovació del PP a escala regional. És a dir, representen el vell i el nou PP a València. I no es descarta que Camps opti finalment, potser quan s'alliberi definitivament de la cotilla judicial, per presentar-se com a independent o, fins i tot, amb Vox.

Tornar deu anys més tard

Feia una dècada que Francisco Camps estava a l'ombra, després de sortir de la Generalitat Valenciana sobtadament desbordat pels casos de corrupció. En aquest temps s'ha mantingut en silenci, però en els últims mesos, després de la seva absolució en assumptes com la visita del Papa, ha tornat a l'escenari polític, amb una gran activitat a les xarxes socials i amb actes més o menys multitudinaris com la recent presentació del llibre Arguments en el Fòrum 2020, una organització liderada per l'expresident del PP valencià Pedro Agramunt. En aquestes aparicions, Camps no ha amagat el seu desig de tornar a la política activa.