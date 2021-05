Nikola Sturgeon exigeix un nou referèndum en guanyar a Escòcia

El Partit Nacional Escocès (SNP) va ser el gran vencedor en les eleccions al Parlament d'Escòcia, i aconsegueix un quart mandat consecutiu i queda a un escó de la majoria absoluta. La formació de Nicola Sturgeon disposarà de 64 diputats, un més que el 2016. Amb els Verds formen la majoria independentista més gran de la història del Parlament.

Els conservadors repeteixen amb 31 escons, els laboristes -en tercera plaça- en van obtenir 22 (-2), els Verds 8 (+2) i els Liberals Demòcrates 4 (-1). Alba, la nova formació d'Alex Salmond, creada el març enmig d'una gran polèmica, no va aconseguir cap escó. El vot tàctic de les forces unionistes podria haver privat Sturgeon de la majoria absoluta. Entre les cares noves al Parlament hi ha la de Kaukab Stewart de l'SNP, la primera dona de color diputada, guanyadora a la circumscripció de Glasgow Kelvin.

En el seu discurs d'agraïment després de la victòria, Sturgeon va comparar el contrast entre les dues direccions oposades que marquen els resultats de dijous a Anglaterra, on els conservadors han avançat encara més i el laborisme s'ha enfonsat, i el que ha passat a Escòcia, amb el recolzament dels electors a les forces independentistes. «La majoria de la gent aquí a Escòcia recolza una visió de futur per a la nostra nació progressista, inclusiva i oberta a l'exterior i estem davant molts més anys de governs conservadors de dretes obsessionats amb el Brexit, pel que nosaltres no hem votat, en una direcció que no hem escollit».

Sturgeon considera que el segon referèndum d'independència s'ha convertit en «un principi fonamental democràtic». Boris Johnson «no té cap tipus de justificació democràtica» per bloquejar la consulta, va dir. La ministra principal continua considerant realista portar-la a terme a finals del 2023, si bé admet que la prioritat en aquests moments és superar la crisi de la pandèmia. Una altra de les tasques urgents serà reunificar el moviment nacionalista enfrontat a causa del procés contra Salmond.

L'elecció mostra el vigor que continua tenint l'SNP, que ha governat des del 2007 i que ara compta amb el mandat per continuar-ho fent durant els pròxims cinc anys. En acabar la nova legislatura que ara arrenca haurà arribat als 19 anys ininterromputs dirigint Escòcia. Sturgeon governarà en minoria com ha vingut fent, en aliança amb els Verds, que augmenten el seu poder, tot i que en principi es descarta que les dues forces formin una coalició formal. Junts, l'SNP i els Verds sumen la majoria independentista al Parlament.

«Crec que un referèndum en el context actual és irresponsable i temerari», va declarar Johnson a The Daily Telegraph dissabte, unes hores abans dels resultats.