Johnson convoca Sturgeon pel nou referèndum escocès

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va convidar ahir la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, a una «cimera de nacions» del Regne Unit, després que aquesta anunciés la seva intenció de demanar un nou referèndum d'independència en haver-se quedat a un pas d'obtenir la majoria absoluta a les eleccions regionals.

Johnson va enviar una carta tant a Sturgeon com als màxims responsables a Gal·les, Mark Drakeford; i Irlanda del Nord, Arlene Foster i Michelle O'Neill, per a convocar-los a la cita i instar-los a demostrar «esperit d'unitat i cooperació» per a reconstruir el país de manera conjunta després de la pandèmia.

Victòria i referèndum

Liderat per Sturgeon, el Partit Nacional Escocès (SNP) es va quedar, amb 64 escons, a només un d'obtenir la majoria absoluta al Parlament regional, tot i que encara podrà comptar amb els seus aliats, els Verds, per a formar govern i reivindicar una nova consulta popular sobre la independència d'Escòcia després de la de 2014. Malgrat això, els partits unionistes van aconseguir més del 50% dels vots, segons els mitjans britànics.

Després de certificar la seva victòria, la líder escocesa va declarar que buscarà poder realitzar un altre referèndum per a la independència «una vegada passi la crisi de la covid», fet que Johnson havia descartat prèviament en una entrevista a The Telegraph.

No obstant això, el Govern britànic va descartar ahir portar als tribunals l'eventual legislació que el Parlament escocès aprovi per convocar la nova consulta d'independència.

En una entrevista amb la BBC, Sturgeon es va mostrar disposada a acudir a la cita proposada per Londres i va assegurar que «treballarà amb qui faci falta per a la reconstrucció després de la pandèmia», però va recordar que les urnes han donat al SNP una majoria per buscar un referèndum per a la nació.

Cimera britànica

«M'agradaria convidar-te a unir-te a mi, als col·legues del Govern britànic i altres en una cimera per a tractar els desafiaments compartits i com podem treballar junts en els pròxims mesos i anys per superar-los», va dir Johnson a Sturgeon en el seu missatge, revelat per Downing Street.

En aquest sentit, el primer ministre britànic va reconèixer que totes les parts tenen les seves «pròpies perspectives i idees» i que, per tant, no sempre estaran d'acord, però que confia que aprenent els uns dels altres podran «reconstruir millor, en l'interès de la gent».

El ministre britànic del Gabinet (càrrec similar a la cartera de Presidència), Michael Gove, va demanar en una entrevista a Sky News als responsables polítics que «en lloc de concentrar-se en les coses que divideixen, concentrar-se en tot allò que els uneix». «Si ara mateix ens veiem absorbits en una conversa sobre referèndums i constitucions, estarem distraient l'atenció dels assumptes que més importen a la gent a Escòcia i a tot el Regne Unit», va declarar Gove.