Rússia llança un atac sense precedents contra la premsa independent

«Aquesta informació (material) ha estat creada i (o) difosa per un mitjà estranger d'informació de masses, que exerceix la funció d'agent estranger, i (o) un subjecte jurídic rus, que exerceix la funció d'agent estranger».

Des del 23 d'abril, aquesta advertència encapçala totes les informacions, articles d'opinió i posts a les xarxes socials difosos per Meduza, el principal portal independent de notícies en rus. En plena campanya judicial per a neutralitzar al moviment de l'opositor Alekséi Navalni, el Ministeri de Justícia va incloure la influent pàgina web a la llista dels «agents estrangers», un terme de connotacions històriques molt negatives entre la societat russa i que està sent expandit pels legisladors i aplicat amb major laxitud per les autoritats. Per a Meduza, implica importants conseqüències que qüestionen fins i tot la seva supervivència. «Pràcticament ens han caracteritzat com a enemics de l'Estat», es lamenta Iván Kolpakov, director del web.