Podem vol impulsar la recuperació del principi de justícia universal a Espanya

Unides Podem ha presentat una iniciativa parlamentària al Congrés dels Diputats per la qual insta el Govern a impulsar l'aprovació urgent d'un projecte de llei que recuperi el sistema de jurisdicció universal i ampliï la competència dels tribunals espanyols per perseguir delictes comesos a altres països.

Aquesta proposició no de llei, que busca modificar la Llei Orgànica del Poder Judicial, ha estat presentada per al seu debat a la Comissió de Justícia i busca «reforçar la Justícia Universal». Des d'Unides Podem recorden que fruit dels canvis que la llei va patir el 2014 es va derogar el sistema de jurisdicció universal que estava vigent i que havia permès la persecució i enjudiciament per part dels tribunals espanyols dels més greus delictes i violacions dels drets humans.

Recorden per exemple els casos de Xile, Argentina i Guatemala, i afegeixen que això va situar Espanya «a l'avantguarda de la persecució dels crims internacionals i en la defensa dels Drets Humans». Afegeixen que el principi de jurisdicció universal és aquell segons el qual s'assigna competència a les autoritats d'un Estat per a la repressió de delictes que, sense importar el lloc de la seva comissió i la nacionalitat dels autors o les víctimes, atempten contra béns jurídics internacionals o supranacionals d'especial importància.

En aquest sentit, lamenten que la normativa vigent limita la competència dels tribunals espanyols fins al punt que en els delictes més greus (genocidi, lesa humanitat i contra les persones i béns en cas de conflicte armat) s'exigeix ??que la persona a la qual se li imputi el fet delictiu es trobi en territori espanyol, sent indiferent que les víctimes d'aquests fets tinguin nacionalitat espanyola. Recorden que el 2014 es va imposar a més que les causes en tràmit quedaran sobresegudes fins que no s'acrediti el compliment dels requisits establerts en ella, el que va suposar que casos greus de crims contra la humanitat, com els casos de la mort del càmera de Telecinco José Couso , els vols de la CIA o Guantánamo, entre d'altres, quedessin arxivats.

Unides Podem recorda a més que en l'acord de govern que va signar amb el PSOE s'estableix com a mesura de regeneració democràtica recuperar aquesta justícia universal. «És per això imprescindible enviar el missatge que determinats delictes no poden quedar impunes», afegeix.