L'equip negociador d'ERC preveu reunir-se aquest dimarts a la tarda al Parlament amb representants d'En Comú Podem i JxCat, per separat, per intentar lligar el seu suport a la investidura de Pere Aragonès per formar Govern en solitari.

Fonts republicanes han explicat que en aquestes reunions exploraran el suport dels comuns i JxCat per garantir que Aragonès pugui ser investit president de la Generalitat abans del 26 de maig i no preveuen tornar a negociar un Govern de coalició.

Tant ERC com JxCat asseguren que l'últim que desitgen són unes noves eleccions, però ara mateix les seves posicions estan tan enrocades que, si res no canvia en els propers 15 dies, el 26 de maig expirarà el termini límit per investir un nou president i hi haurà repetició electoral, hipòtesi de la qual ja es culpen mútuament.

La baralla es va trencar aquest dissabte passat, quan el candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar que ja no seguiria negociant un govern de coalició amb JxCat i que a partir d'ara solament contemplaria governar en solitari.

ERC se sent "estafada" per JxCat, per haver deixat passar gairebé tres mesos des de les eleccions del 14F i no haver investit a Aragonès, dilatant la negociació i insistint a situar el Consell per la República com a espai en el qual les forces independentistes haurien d'acordar una estratègia unitària, la qual cosa interpreten com un intent de "tutelar" Aragonès.