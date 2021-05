La Fiscalia presentarà una querella contra Rocío Monasterio per falsedat de document públic

La Fiscalia de Madrid presentarà una querella davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia (TSJM) contra la portaveu de Vox a l'Assemblea madrilenya i candidata d'aquest partit en les eleccions del 4 de maig, Rocío Monasterio, per un delicte de falsedat de document públic en relació amb un visat de Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de l'any 2016 per a tramitar els plànols de les obres de reforma d'un loft del famòs presentador de televisió Arturo Valls.

La querella s'emmarca en les diligències d'investigació obertes pel ministeri públic arran de dues denúncies cursades contra Monasterio pels delictes de falsedat documental i estafa, una de Més Madrid i una altra del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Madrid.

Després que El País publiqués que la líder de Vox a Madrid seguia usant el 2016 un segell de 2005, Més Madrid la va denunciar per la presumpta comissió de falsedat documental i estafa en relació amb el que considerava falsificació del visat del Col·legi d'Aparelladors per als plànols de les obres de reforma del loft de Valls, únic cas de les irregularitats denunciades per usar aquest visat que no hauria prescrit.

En la denúncia es detallava que era un projecte de reforma de l'any 2005 en el qual una aparelladora que treballava a l'estudi de Monasterio va sol·licitar un visat al Col·legi d'Aparelladors de Madrid, i el segell va ser obtingut de manera legal i d'acord amb el procediment. El problema va sorgir en reiterar-se en el temps i haver estat visat per una altra persona.

Després de conèixer la presentació de la querella, Més Madrid va destacar que es tracta d'una «bona notícia» que confirma que els indicis que es va tractar d'una «pràctica irregular» eren «clars, tot i la manca de voluntat política de Comunitat i Ajuntament per estudiar l'assumpte i conèixer la veritat». Va confiar que «s'arribi fins al final en la causa judicial».