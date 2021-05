Junts ha traslladat aquest dimarts a la tarda a ERC que no cediran els seus vots per investir al vicepresident de la Generalitat en funcions i el candidat republicà a la Presidència, Pere Aragonès, si pretén liderar un Govern en solitari.

Ho han explicat fonts d'ERC després de la reunió que tots dos partits han mantingut en el Parlament de manera telemàtica, en la primera trobada formal que han celebrat després que els republicans trenquessin les negociacions per fer un Govern en coalició i limitessin les converses amb Junts a aconseguir els seus vots per a la investidura d'Aragonès per governar en solitari.

A la reunió, els republicans han insistit en la proposta de govern en solitari que va plantejar el dissabte Aragonès i que ell mateix ja va comunicar per telèfon al secretari general de Junts, Jordi Sànchez, aquell mateix dia.

ERC defensa que l'única opció possible per evitar eleccions és investir a Aragonès per fer un Govern en solitari i a partir d'aquí continuar negociant sense la pressió de la repetició dels comicis, obrint la porta a una possible entrada de Junts a l'Executiu al llarg de la legislatura.

Els republicans sostenen que Junts es va comprometre tant públicament com en una reunió de negociacions el 7 d'abril a donar els vots necessaris per garantir la investidura d'Aragonès si ERC tenia lligats els vots favorables de la CUP i els comuns, per la qual cosa critiquen que ara s'hagin fet enrere d'aquesta opció que va plantejar per primera vegada Sànchez: "On queda la paraula donada?".

Les fonts d'ERC ja citades han afirmat que seguiran insistint en els propers dies perquè Junts recapaciti i doni els seus vots per evitar la repetició d'eleccions: "No donem l'opció per perduda", i han recalcat que ja no és possible reobrir la negociació sobre un Govern de coalició perquè sospiten que Junts tornaria a posar l'escull del Consell per la República (CxRep) sobre la taula i la negociació continuaria bloquejada.

Per a aquestes fonts, la decisió de Junts de no donar els quatre vots que necessita Aragonès per ser investit vol dir que en aquests moments els de Carles Puigdemont opten per la repetició electoral: "Entenc que estan decidint anar a eleccions", però esperen que rectifiquin en els propers dies i han assegurat que seguiran cercant els suports necessaris fins al 26 de maig, quan finalitza el termini màxim per a la investidura.

REPRENDRE LA COALICIÓ

En un comunicat, Junts ha defensat que "la millor manera d'evitar les eleccions és recuperar les negociacions per fer un acord de legislatura" i un Govern de coalició entre ambdues formacions, cosa que els republicans ja rebutgen.

Així, ha explicat que en la reunió Junts ha "traslladat als republicans la urgència de reprendre les converses per formar un Govern de coalició amb l'objectiu d'implementar el mandat electoral que es desprèn del 52% dels vots independentistes".

ARAGONÈS NECESSITA 4 VOTS DE JUNTS

Una vegada descartada la possibilitat d'un acord amb Junts per a un Executiu de coalició, ERC cerca els 54 vots necessaris per investir a Aragonès: si s'assegura els nou vots de la CUP --tenen un acord tancat-- i els vuit dels comuns --estan avançant en les negociacions per obtenir els seus suports--, necessitarà quatre vots favorables de Junts i que la resta de diputats d'aquesta formació s'abstinguin, com va posar sobre la taula Sànchez, per sumar-los als 33 dels republicans i tenir així més vots a favor que en contra en la segona volta d'un ple d'investidura.

No obstant això, si Junts manté que no cedirà aquests quatre vots, com ha comunicat aquest dimarts a ERC, i no es desbloqueja aquesta situació abans del 26 de maig, Catalunya es veurà abocada a una repetició electoral.