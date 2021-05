Govern basc i central van tancar ahir a la Comissió Mixta de Transferències, reunida a Bilbao, l'acord per al traspàs a Euskadi d'institucions penitenciàries, que serà efectiu el proper 1 d'octubre. També es van tancar les transferències del transport per carretera, el codi bibliogràfic internacional ISSN i l'edifici del Districte Marítim d'Ondarroa, de manera que, amb aquests quatre traspassos, quedarien altres 27 competències pendents per culminar el calendari acordat.