Creix la tensió a Terra Santa. La violència que es va iniciar dilluns a Jerusalem va augmentat durant la matinada d’ahir amb bombardejos aeris sobre la franja de Gaza. Aquests atacs israelians van causar almenys 35 morts, dotze dels quals eren nens, i 122 ferits. Paral·lelament, els coets llançats des de Gaza per Hamàs van acabar amb la vida de dues dones israelianes a la ciutat fronterera d’Ashqelon.

La Mitja Lluna Palestina va confirmar més de 500 ferits pels enfrontaments a Jerusalem. Els disturbis es van estendre cap a altres ciutats àrabs a Israel i un home àrab-israelià va ser assassinat a Lod, al centre del país. En tot cas, la nit més violenta des del 2014 es va allargar durant el dia. Mentre els palestins ploraven els seus màrtirs, els mitjans israelians posaven el focus en els més de 200 coets que va llançar Hamàs des de la Franja. Unes 20 persones van resultar ferides, una de les quals està greu. Israel està a punt per a una escalada «indefinida», segons va afirmar el cap d’Estat Major, Aviv Kochavi. El ministre de Defensa, Benny Gantz, va aprovar la convocatòria de 5.000 soldats reservistes, prova que reafirma la intenció d’Israel d’usar les seves forces terrestres a Gaza.

A Jerusalem, focus d’enfrontaments en els últims dies, es viu una tensa calma. «Que els seus noms siguin esborrats», cantaven milers de jueus ultranacionalistes davant el Mur de les Lamentacions. Mentrestant, dins de l’Esplanada de les Mesquites per als musulmans o la Muntanya del Temple per als jueus, lloc sagrat per a ambdues religions, es va provocar un incendi. Aquesta proclama, normalment dirigida cap a Hitler o Amalec, enemic dels israelians, ara es feia servir per referir-se als seus veïns palestins.

Des de Gaza, la Jihad Islàmica va continuar llançant coets cap a territori israelià, sobretot a les ciutats frontereres. Els projectils van impactar en algunes llars israelianes mentre la població es manté fora de perill als refugis. L’Exèrcit israelià va reconèixer haver atacat 140 objectius de Hamàs a la Franja, entre els quals va incloure llocs de fabricació i emmagatzematge de coets, camps d’entrenament, dos túnels subterranis i la casa d’un comandant.

Solidaritat àrab-israeliana

Els disturbis es van estendre pel territori d’Israel a les principals localitats àrabs. Fa anys que la població àrab d’Israel, els palestins que el 1948 no van ser expulsats de les seves cases, semblava desvinculada de la causa palestina. Malgrat la seva condició de ciutadania de segona, la llunyania real amb l’opressió dels palestins a les ocupades Cisjordània o Jerusalem Est, o la Gaza bloquejada els feia aliens a la lluita. Però en les últimes setmanes, i sobretot després de la violenta jornada de dilluns a Jerusalem, ciutats com Natzaret o Haifa s’han bolcat en solidaritat amb els palestins.

Un jove àrab israelià va ser assassinat a trets a la ciutat de Lod, al centre d’Israel. Dos jueus van ser arrestats sota sospita d’estar involucrats en el tiroteig contra Moussa Hassouna, de 25 anys. Un grup de manifestants emmascarats van llançar pedres contra cases jueves encenent la flama de la tensió a tot el territori. Els àrabs israelians, que suposen més del 20% de la població de país, es solidaritzen als carrers i a les aules, com els estudiants que s’han declarat en vaga.

Govern en perill

A més, el candidat a formar Govern, Yair Lapid, havia anunciat que aquesta setmana formaria el seu Executiu. Al costat dels ultres de Yamina liderats per Naftali Bennett, busquen el suport dels partits àrabs que fins ara s’havien mostrat disposats a oferir-li seus escons per tal de formar un Govern sense el darrer primer ministre, Benjamin Netanyahu. L’escalada de violència més alarmant en els últims anys pot posar en risc aquesta aliança sense precedents i provocar que es mantingui la incertesa política.

L’irresolt conflicte arab-israelià és una bomba de rellotgeria que, sotmesa a pressions conjunturals, esclata.

Quin ha estat el detonant de les protestes palestines?

Basant-se una sentència de la Cort Suprema d’Israel, quatre famílies palestines han estat obligades a desallotjar les llars que els seus avantpassats van habitar durant generacions al barri de Sheikh Jarrah, l’últim bastió de la resistència palestina a Jerusalem Est. Aquests habitatges estan destinats a ser ocupats per israelians colons en un context de judaïtzació de l’est de la ciutat.

Per què jueus i palestins es disputen Jerusalem?

Jerusalem porta dècades en el centre del conflicte israelià-palestí. I aquesta disputa es remunta als inicis de la creació de l’estat d’Israel. El 1948, aquestes famílies palestines van ser expulsades de Jaffa i Haifa abans d’arribar a Sheikh Jarrah. Allà, van rebre noves llars a canvi de la seva condició de refugiats en un acord entre Jordània i l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins.

Quin és l’origen del conflicte àrab-israelià?

Al final de la primera guerra mundial, França i Anglaterra es van repartir els territoris conquerits als otomans, creant les actuals fronteres de Síria, el Líban i l’Iraq. Va quedar una zona sense designació, sobre la qual la Societat de Nacions va crear el Mandat Britànic de Palestina. El mandat anglès va perdurar fins el 1948, data en què l’ONU va acordar el repartiment dels territoris en dos Estats, un jueu i un altre àrab. Però el 14 de maig de 1948, Israel va declarar la seva independència després de rebutjar la proposta de dos Estats. Aquest fet va enfurir els àrabs, que van intentar envair els territoris israelians. En la guerra dels Sis Dies (1967), Israel va aconseguir conquerir la franja de Gaza, Cisjordània, Jerusalem Est, la península del Sinaí i els alts de Golan. Des de llavors, la disputa no ha deixat de tenir episodis.

Les claus d’una crisi que ha viscut diverses etapes

El desallotjament de quatre famílies palestines de Jerusalem Est ha provocat el darrer episodi

m martínez/a lópez-tomàs. beirut