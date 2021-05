El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que el seu executiu manté el seu compromís amb l'agenda de "retrobament" entre la societat catalana i espanyola, però ha demanat a ERC que "arribats a aquest punt" de les negociacions infructuoses entre independentistes "potser es podria pensar en un govern d'esquerres liderat per qui va guanyar les eleccions, el PSC". Ho ha fet en resposta a la pregunta del portaveu d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, que li ha recordat que ja no pot disposar de Cs com a soci, i li ha demanat que mogui fitxa respecte al conflicte a Catalunya perquè el que no faci ara "no ho farà un govern del PP i de Vox".

El portaveu dels republicans ha recordat que ERC no ha situat com a interlocutor el PSOE per afinitat, sinó "pel moment històric que ens ha tocat viure". "No crec en la seva voluntat , crec en la seva necessitat", i "sé que li encantaria que hi hagués 30 diputats de Cs, però els votants de Cs hi cabien a l'autobús".Per això li ha demanat que tingui en compte que la desaparició de Cs de l'Assemblea de Madrid i el fet que el PSOE va ser superat a les urnes per Més País per adonar-se de la necessitat de fer passos a Catalunya. Sánchez ha apuntat que el seu govern està esperant que "tan aviat com sigui possible hi hagi un govern a Catalunya i puguem reprendre el debat territorial tan necessari per a Catalunya i per al conjunt del país". "Sr Casado, se li està posant cara de Rivera"Sánchez també ha respost les preguntes de Pablo Casado i Santiago Abascal. El líder del PP l'ha acusat d'haver "entorpit" la vacunació i de "tenir 125.000 morts". Un "panorama desolador", que segons Casado fa necessari convocar la conferència de presidents, desactivar el 'pla B' jurídic i fer públic el pla de recuperació. Sánchez en la seva resposta ha afirmat que amb Casado "la història es repeteix". "Se li està posant cara d'Albert Rivera" perquè "les seves urgències no són les urgències dels espanyols". "El que necessita Espanya és estabilitat política i 32 mesos de legislatura per a una recuperació econòmica justa i per vacunar". "L'estat d'alarma és el passat, cal mirar al futur, queden 98 dies, i una millora que comencem a veure ja a les dades econòmiques", ha dit. Casado l'ha rebatut: "Senyor Sánchez, se li està posant cara de Zapatero". L'ha acusat de només voler mantenir-se al poder "al preu que sigui". "Les autonomies no poden fer res", ha afirmat, i el president espanyol "en any i mig de legislatura ja és un ànec coix". Sánchez ha recordat que el procés de vacunació ja porta 20 milions de dosis administrades i ha destacat que a la primera setmana de juny ja hi haurà 10 milions d'espanyols amb pauta completa. "L'estratègia del govern d'Espanya és arribar al 70% de la població vacunada abans que acabi l'estiu", ha repetit, i "l'economia espanyola està a punt de rellançar-se".Pel que fa a Abascal, que li ha demanat com pensa aturar Vox, Sánchez li ha recordat que la Constitució Espanyola estableix una sèrie de valors que Vox incompleix sistemàticament. "Contradiuen la llibertat quan diuen que tancaran els mitjans de comunicació que els són crítics, quan posen en qüestió la violència de gènere, ataquen els migrants menors, o quan titllen de malalts el col·lectiu LGTBi. Vostès han defensat la il·legalització de partits polítics i han passat línies vermelles de la Constitució".