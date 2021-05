La Fiscalia del Tribunal Suprem sol·licita una pena de mig any de presó i una multa de 180 euros per al diputat d’Unides Podem Alberto Rodríguez per un delicte d’atemptat a l’autoritat en considerar-lo autor del cop de peu que va rebre un policia el 25 de gener de 2014 a La Laguna (Tenerife) durant una manifestació contra el llavors ministre d’Educació José Ignacio Wert. La Fiscalia de Canàries va demanar un any de presó.