La Llei d’Atenció Assequible, coneguda com a Obamacare, va néixer durant el Govern de Barack Obama per donar accés a una sanitat assequible al màxim nombre de nord-americans. La llei preveu la cobertura de l’assegurança mèdica, els costos de l’atenció sanitària i l’atenció preventiva. L’actual president, Joe Biden, busca ampliar la cobertura sanitària entre els ciutadans de menys recursos per pal·liar les conseqüències de la pandèmia de coronavirus.

Segons The New York Times, des del 15 de febrer fins al 30 d’abril, 940.000 persones es van inscriure per beneficiar-se d’aquesta ajuda. «Això és un milió de nord-americans més que ara tenen la tranquil·litat de tenir una assegurança mèdica», va explicar Biden. «Un milió més de nord-americans que no han de passar la nit en blanc preocupats pel que passa si ells o un dels seus familiars emmalalteix», va afegir el president dels EUA.