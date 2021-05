El PSOE i Unides Podem volen projectar fortalesa interna, mostrar cohesió ara que comença una segona part de la legislatura, embolcallada en l’aroma d’un eventual canvi de cicle producte de l’huracà del 4-M. Després de la sortida de Pablo Iglesias del Consell de Ministres, els dos socis prefereixen apuntalar la coalició i minimitzar el soroll intern. Un estil, impulsat per la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, molt diferent del de l’ex-líder del partit morat, que entenia que tensant el bipartit podia esgarrapar més concessions a Pedro Sánchez.

Díaz va marcar ahir aquesta nova empremta en la primera roda de premsa posterior a la reunió del Gabinet en què participava després de la sortida d’Iglesias de la política i després de les eleccions madrilenyes de fa una setmana. Ella mateixa, igual que la portaveu, María Jesús Montero, va ser vehement en la defensa de la coalició. I les dues ministres van augurar llarga vida a l’Executiu bicolor.

Dos vectors guien el Govern «en aquest context», va assenyalar Díaz: «Unitat i entusiasme». «Entusiasme que ve de la mà del pitjor moment econòmic i social del país» producte de la pandèmia, va afegir. Així, el Govern, «junt i unit», donarà «el millor d’ell mateix» i estarà «a l’altura de les circumstàncies». Díaz va avisar els que, «des del minut menys un», han titllat el Gabinet de coalició d’«il·legítim», aquells que «representen el pitjor del nostre país», que el Govern ha fet «moltes coses». «I el millor està per fer al nostre país, ho dic alt i clar», va defensar.

La vicepresidenta tercera va enumerar alguns dels projectes pendents que sortiran en els pròxims mesos del forn. I no per casualitat va fer referència a les mesures de dues ministres que havien estat objecte de crítiques d’Unides Podem en l’època en què Iglesias s’asseia en el Consell de Ministres: Carmen Calvo i Isabel Celaá. A les dues les va citar pel seu nom. La primera, va recordar, culminarà aviat la llei de memòria democràtica per portar-la al Congrés, i la segona ultima la modificació de la Formació Professional. I ella mateixa, des del Ministeri de Treball, pretén acabar amb la precarietat que pateixen les «kellys», les cambreres de pis dels establiments hotelers.

Montero, al seu costat, va «corroborar» les paraules de la vicepresidenta tercera. La portaveu va assenyalar que l’«adversitat uneix molt», i ho ha fet la travessia per la pitjor pandèmia sanitària en un segle i una caiguda històrica del PIB. «I ho hem fet units, treballant per l’interès general», va afirmar. La ministra d’Hisenda també va donar per inaugurat un nou temps, ja que comença la «reactivació econòmica».