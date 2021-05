Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut com el Petit Nicolás, va assegurar ahir davant el tribunal que el jutja que quan va viatjar a Ribadeo (Lugo) per reunir-se amb l’empresari Jorge Cosmen volia sentir-se «poderós», però no pretenia que cregués que era una «autoritat».

Gómez Iglesias va declarar ahir davant del tribunal de la secció 17 de l’Audiència Provincial de Madrid acusat de fer-se passar per un enllaç entre la Vicepresidència del Govern i la Casa Reial per organitzar aquesta trobada amb el president d’Alsa el 2014. Està acusat de delictes d’usurpació de funcions públiques, falsedat en document oficial i suborn passiu, pels quals la Fiscalia demana set anys de presó per a ell.

«Jo volia donar-me importància davant l’empresari i fer un viatge. Amb aquesta immaduresa volia semblar-me a la gent gran i creure’m poderós. Volia que semblés que jo era una persona important. No volia semblar una autoritat, solament una persona important», va explicar Gómez Iglesias davant del tribunal.

En aquest context, va insistir que ell «coneixia la política» i sabia que el càrrec d’enllaç entre la Casa Reial i el Govern «no existia». «No volia fer la impressió d’una autoritat, sinó de persona important», va destacar.

«En aquesta època no tenia el tractament psiquiàtric que tinc des de fa anys. Jo en aquell moment creia que havia d’ampliar el meu poder. Perquè em fes cas vaig decidir organitzar la comitiva», va afegir.

En aquesta comitiva va integrar les altres dues persones que s’asseuen al banc dels acusats al costat d’ell: el cap de la Policia Municipal de Madrid Jorge GH, i el policia municipal de Torrijos (Toledo) Carlos PLD. Cada un d’ells s’enfronta a una petició de cinc anys i mig de presó per part del fiscal.

La reunió que no va tenir lloc

El fiscal detalla en el seu escrit d’acusació que el 13 d’agost del 2014 tots dos van dinar en un restaurant de Ribadeo, una reunió a la qual, segons Gómez Iglesias, «assistiria una persona molt important de la Casa Reial», quelcom que mai va passar.