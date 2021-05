L'estudi 'Com-COV' que compara els esquemes de dosificació mixts de les vacunes de Pfizer i Oxford-AstraZeneca mostra un augment de la freqüència dels símptomes lleus-moderats en els qui reben qualsevol dels esquemes de dosificació mixts. Les reaccions adverses van ser de curta durada, sense altres problemes de seguretat, afegeixen.

Encara no es coneix l'impacte dels esquemes mixts en la immunogenicitat, i les dades s'obtindran a partir d'aquest estudi. Els investigadors de l'estudi 'Com-COV', que va engegar a començament d'any i dirigeix la Universitat d'Oxford per investigar l'alternança de dosis de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca i la de Pfizer, han presentat aquest dimecres dades preliminars que revelen una freqüència més elevada de reaccions lleus o moderades en els esquemes mixts en comparació amb els esquemes estàndard.

En una carta de recerca revisada que han examinat diversos experts i s'ha publicat en la revista 'Lancet', informen que, quan s'administren amb un interval de quatre setmanes, tots dos esquemes "mixts" (Pfizer-BioNTech seguit d'Oxford-AstraZeneca, i Oxford-AstraZeneca seguit de Pfizer-BioNTech) van induir reaccions més freqüents després de la segona dosi "de reforç" que els esquemes estàndard "no mixts". Afegeixen que les reaccions adverses van ser de curta durada i que no hi va haver altres problemes de seguretat.

Matthew Snape, catedràtic associat de pediatria i vacunació de la Universitat d'Oxford, i investigador principal de l'assaig, afirma que tot i que es tracta d'una part secundària de la recerca, l'estudi no s'ha fet de manera sistemàtica.

"Tot i que és una part secundària del que mirem d'explorar a través d'aquests estudis, és important que informem a la gent sobre aquestes dades, especialment perquè aquests esquemes de dosis mixtes s'estan considerant a diversos països --explica--. Els resultats d'aquest estudi suggereixen que els esquemes de dosis mixtes podrien donar lloc a un augment d'absències laborals l'endemà de la immunització, i això és important tenir-ho en compte a l'hora de planificar la immunització dels treballadors sanitaris".

L'expert destaca que "no hi ha preocupacions o senyals de seguretat, i això no ens diu si la resposta immune es veurà afectada. Esperem comunicar aquestes dades en els pròxims mesos --avança--. Mentrestant, hem adaptat l'estudi en curs per avaluar si l'ús primerenc i regular del paracetamol redueix la freqüència d'aquestes reaccions".

També assenyalen que, com les dades de l'estudi es van registrar en participants de 50 anys o més, hi ha la possibilitat que aquestes reaccions siguin més freqüents en grups d'edat més joves.