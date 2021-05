La Comunitat de Madrid va informar que s’han produït 1.402 nous contagis davant els 348 notificats el dia anterior, el que implica que els nous casos s’ha multiplicat per quatre just una setmana després del pont de maig i de les eleccions madrilenyes.

No és la primera vegada que d’un dia per l’altre es multipliquen els contagis; de fet, és habitual que la corba epidemiològica madrilenya presenti dents de serra, sobretot després dels caps de setmana a causa que, més d’un any després que arribés el virus a Espanya, les autoritats sanitàries encara no han corregit la infranotificació els dies festius, en part motivada pel període en què tanquen els centres de salut i es fan menys proves.

En qualsevol cas, si es consolida el repunt, xifra que caldrà verificar en els pròxims dies, implicaria un preocupant canvi de tendència a la Comunitat de Madrid que podria estar motivat per un augment de la interacció social durant el pont de maig, període en què encara estava vigent l’estat d’alarma i, per tant, el tancament perimetral de la majoria d’autonomies, el toc de queda i el límit de sis persones en les reunions. Així mateix, pot haver-hi influït que fa poc més d’una setmana es van celebrar les eleccions madrilenyes, on es va permetre que votessin les persones contagiades i els seus contactes estrets, però no es va facilitar als membres de les meses electorals equips de protecció individual, com sí que es van facilitar als comicis catalans.