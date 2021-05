La destrucció torna a apoderar-se de Gaza. O això mostren les restes de desenes de vides escampades per terra. I el comptador de morts segueix augmentant: 53 palestins han perdut la vida des de dilluns a la franja de Gaza, entre els quals hi ha 14 menors, i més de 304 han resultat ferits. S’acumulen artilleria i soldats darrere de la tanca que separa l’enclavament d’Israel. Allà, sumen sis víctimes mortals. Tots dos bàndols s’instal·len en una espiral de violència que, per ara, no sembla tenir fi.

A Gaza, als hospitals ja no els desborda el coronavirus, sinó els centenars de persones afectades pels bombardejos israelians. Des de l’ONU van alertar de l’avanç cap a una «guerra a gran escala» per part de Hamas i Israel. També els bàndols rivals coincideixen en l’arribada d’un conflicte imminent. L’Estat hebreu ha enviat una quantitat significativa d’equip militar cap a la frontera amb Gaza. Per part seva, el ministre de Defensa, Benny Gantz, ha format un inaudit Comitè d’Economia d’Emergència, que permet al Govern el control de l’economia, eina usada poc abans d’una operació militar important.

A banda i banda de la frontera, la retòrica apunta a una perpetuació de la violència. «Les Forces de Defensa Israelianes continuaran atacant per portar un silenci total a llarg termini», va avisar Gantz. «A Gaza, les torres estan caient, les fàbriques s’estan esfondrant, els túnels estan sent destruïts i els comandants estan sent assassinats», va celebrar des de la meridional Ashqelon. «No farem marxa enrere en la nostra resistència sense importar quin sigui el preu», va explicar per part seva el braç armat de la Jihad Islàmica en un comunicat.

Sense treva a l’horitzó

L’assassinat de tres comandants d’aquest grup jihadista per part d’Israel ha acabat amb els esforços per facilitar una treva amb Israel. Egipte fa esforços per fer una mediació entre les parts, però l’Estat hebreu ha rebutjat la sol·licitud de la milícia, transmesa per mediadors internacionals, per discutir un alto el foc. Mentrestant, Hamàs es corona com a salvador indiscutible de la resistència palestina. «Hem aconseguit la victòria en la batalla per Jerusalem», va celebrar el cap de la milícia, Ismail Haniyeh.

«Jerusalem és l’eix del conflicte», va afegir. I Hamas es presenta com els seu guardià en anomenar «l’espasa de Jerusalem» la seva operació de llançament massiu de coets.