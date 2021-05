L’ombra de Donald Trump és allargada. De fet, ho domina tot encara en el Partit Republicà dels Estats Units. La força de l’expresident en la formació es va manifestar ahir amb contundència, quan la número tres del partit a la cambra baixa, la congressista Liz Cheney, va ser rellevada d’aquest càrrec de lideratge en una votació a viva veu en una reunió a porta tancada.

Filla de l’exvicepresident Dick Cheney, provadament conservadora i una de les poques dones en posicions de lideratge de la formació, Cheney és una de les escasses veus que s’han alçat consistentment i rotunda des de les presidencials contra les mentides de Trump sobre l’inexistent robatori de les eleccions. El seu va ser també un dels pocs vots republicans que es van sumar als demòcrates a favor del segon judici polític a Trump responsabilitzant-lo de l’assalt al Capitoli el 6 de gener. I la seva defenestració, una purga que alguns han arribat a comparar amb les soviètiques, resumeix la situació actual del Partit Republicà: subjugat encara per una autoimposada lleialtat forçosa a l’ex-president i on les veus crítiques davant les mentides de Trump són silenciades.

Com va fer dimarts a la nit en un contundent discurs a la cambra, en què va titllar Trump d‘«amenaça per a la democràcia» i va acusar l’exmandatari i els seus defensors d’estar «en guerra amb la Constitució» i l’Estat de dret, abans de la votació Cheney va parlar ahir als seus companys de partit, que la van rebre amb esbroncades, segons van explicar alguns presents a la premsa local. Va reiterar les seves alertes que Trump i les seves mentides dirigeixen el partit i la nació cap a «la destrucció» i també va prometre que es posarà al capdavant de la lluita per «restaurar els principis conservadors» en la formació i al país i per « fer el Partit Republicà digne una altra vegada de ser la formació d’Abraham Lincoln».

La guerra interna està oberta al partit, però el domini aparent és el del corrent que aposta per donar suport a Trump. I el format de la reunió d’ahir, on la votació secreta es va canviar per una de viva veu, impedeix saber exactament quin suport tenia Cheney, que al febrer va sobreviure a una votació similar.

Les divisions es plasmen també en el naixement d’una proposta de més d’un centenar de polítics republicans, entre els quals s’inclouen alguns alts càrrecs, que plantegen fer una escissió si la formació no es desvincula de Trump.