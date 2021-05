Israel ha anat un pas més enllà amb la major operació sobre la franja de Gaza des de l'inici de l'escalada de violència. Amb 50 rondes de bombardejos per terra i aire en 40 minuts, l'operació ha començat a primera hora de la matinada amb 160 avions i infanteria. "Les tropes aèries i terrestres estan atacant la Franja de Gaza", ha informat l'exèrcit israelià. Des de l'inici dels enfrontaments, que cada cop s'intensifiquen més, 119 persones han mort a la Franja de Gaza, dels quals 31 són menors, i més de 800 persones han resultat ferides. A Israel, l'escut antimíssils ha interceptat el 90% dels 1.800 coets que arribaven al territori i les autoritats informen de vuit morts.

Després de la major operació contra la franja de Gaza des de l'inici dels enfrontaments, l'exèrcit israelià ha informat aquest divendres que continuarà els atacs. "Aquesta no és l'última paraula i l'operació continuarà el temps que sigui necessari", ha dit el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu en un vídeo difós a les xarxes socials.

A l'enfrontament se suma l'escalada de tensió entre àrabs i jueus en diverses ciutats mixtes d'Israel, que ha mobilitzat policia de frontera a aquestes poblacions pels disturbis que hi ha des de dimarts. Més de 400 persones han estat detingudes, segons ha informat la policia israeliana.

El Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix aquest diumenge per abordar la situació entre Israel i Palestina després de l'escalada en els enfrontaments. L'enviat especial de l'ONU per al procés de pau a Orient Pròxim, Tor Wennesland, ja va alertar dimecres d'una possible "guerra a gran escala".

Aquesta escalada en el conflicte deriva de les protestes dels palestins a Jerusalem contra el desnonament de diverses famílies a l'est de la ciutat per donar-les a colons israelians. També per la presència de la policia israeliana prop de l'esplanada de les Mesquites, lloc de culte per als musulmans.

Després de setmanes de xocs amb la policia i centenars de ferits, Hamas va llançar dilluns 200 coets a la ciutat sagrada provocant sis ferits entre els civils. Com a represàlia, l'exèrcit israelià va atacar dilluns a la nit la Franja de Gaza. Des de llavors, la tensió ha anat escalant.