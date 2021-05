Un nen de quatre mesos, que patia una "patologia prèvia greu", ha mort a Gran Canària per covid, segons ha informat aquest divendres la Conselleria de Sanitat, que a més ha notificat 118 contagis en les últimes 24 hores. És el segon infant afectat per covid-19 que mor aquesta setmana a les Illes Canàries, on el dilluns es va notificar la mort d'un nen de sis anys a Tenerife, també amb patologies prèvies.

Eficàcia de la vacuna en lactants

La notícia coincideix amb nous estudis que avalen la resposta immunitària de les vacunes de Pfizer i Moderna, basades en ARN missatger, en embarassades i lactants. El Centre Mèdic Beth Israel Deaconess, als Estats Units, han descobert que totes dues vacunes desencadenaven respostes immunitàries en les dones embarassades i lactants, i altres anàlisis van revelar que els anticossos materns de les vacunes es transfereixen a la sang del cordó umbilical i a la llet materna del nadó, segons els resultats de l'equip, que s'han publicat a la revista 'Journal of the American Medical Association'.