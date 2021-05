Els republicans van seleccionar ahir a la legisladora Elise Stefanik com la nova «número tres» del partit en la Cambra de Representants dels Estats Units després de l’expulsió el dimecres de la congressista Liz Chene , filla de l’ex vicepresident Dick Cheney, per les seves crítiques a l’expresident Donald Trump (2017-2021).

Stefanik, congressista per Nova York de 36 anys i que va ser triada per primera vegada fa sis, es va imposar amb folgança al legislador per Texas Xip Roy en una votació que va quedar 134-46. «Estic orgullosa del suport del president Trump. És el líder més important en el nostre partit per als votants, i és important que treballem com un equip per a guanyar la majoria en 2022», va afirmar Stefanik poc abans de la votació.

Els republicans tenen com a objectiu recuperar el control de la Cambra de Representants, actualment amb majoria demòcrata, en les eleccions legislatives del pròxim any.

Purga interna

D’aquesta manera l’expresident aconsegueix col·locar a una estreta aliada en el lideratge del Partit Republicà en el Congrés, després de la guerra interna oberta per Cheney en refutar les denúncies infundades de Trump que va haver-hi un frau en els comicis presidencials de novembre passat que van donar com a guanyador a l’actual mandatari estatunidenc, el demòcrata Joe Biden.

«Enhorabona a Elise Stefanik pel seu gran i aclaparadora victòria. Els republicans en la Cambra estan units i el moviment per tornar a fer a Amèrica gran de nou», va assenyalar Trump en un comunicat, en al·lusió al seu lema de campanya.

A més de criticar les falses acusacions de l’expresident per a intentar evitar la seva derrota electoral, Cheney també va ser una dels 10 republicans que van donar suport al «impeachment» contra Trump. El febrer passat els conservadors ja van realitzar una votació interna per a decidir si expulsaven a Cheney, però llavors una majoria de 145 a 61 vots li va donar suport.