L’Exèrcit israelià va destruir ahir les oficines de diversos mitjans d’informació internacionals, entre els quals l’agència de notícies Associated Press (AP) o la cadena panàrab Al-Jazeera a la Franja de Gaza. L’atac es va realitzar contra l’edifici Al Yalà, un dels més alts de l’enclavament, que havia estat desallotjat perquè l’Exèrcit israelià va emetre una hora abans un avís d’evacuació a l’amo de l’edifici, Abu Husam. L’Exèrcit israelià va confirmar la seva responsabilitat en la destrucció de l’edifici. La raó, va explicar, és que la torre acollia «actius militars» utilitzats per l’ala d’intel·ligència militar del moviment islamista Hamàs. L’Exèrcit israelià acusa Hamàs d’«amagar-se darrere» de les oficines dels mitjans de premsa a la torre d’Al Yalà i d’«utilitzar els seus inquilins com a escuts humans». «El grup terrorista Hamàs situa intencionalment els seus actius militars als cors de la població civil a la Franja de Gaza», va afegir l’exèrcit hebreu.

Embolicat en una manta, Omar Al-Hadidi plorava entre el caos de l’hospital Al Shifa. Aquest nadó de només cinc mesos és l’únic supervivent de la massacre que Israel va cometre des del cel. Deu persones de la mateixa família, dues dones i vuit nens, van morir a casa seva al camp de refugiats de Shati a la Franja de Gaza per un atac aeri. A Omar el van trobar sota el cos sense vida de la seva mare, Maha. Amb aquest gest, Maha va evitar que el seu petit fos, com ella, un altre número més en la xifra de 139 morts en l’enclavament. Després de cinc nits de bombardejos, han mort 39 nens.

Hamas llança més coets

Hamas va intensificar el llançament de coets a territori israelià en resposta a l’atac al camp de refugiats. Segons l’Exèrcit d’Israel, en aquests sis dies, les faccions palestines ha llançat 2.300 projectils des de Gaza. A l’Estat hebreu, han mort 11 civils i un soldat. Després d’una nit de menor intensitat, amb la sortida del sol es van multiplicarels atacs. Les sirenes antiaèries van continuar sonant a les primeres hores del dia a diferents punts d’Israel, sobretot al sud i fins a Tel Aviv.