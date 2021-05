El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, no ha descartat que "en no gaires dies" es pugui plantejar un relaxament de l'ús de la mascareta, almenys en exteriors, si les xifres de la pandèmia continuen acompanyant com fins ara. En tot cas, Simón ha subratllat que caldrà identificar el "moment", que podria ser quan totes les Comunitats Autònomes descendeixin dels 150 infectats de covid-19 per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies. En aquest sentit ha indicat que a mida que la immunització vagi avançant també s'homogeneitzarà la situació de les Comunitats, però ha alertat que, de moment, encara hi ha diferències de consideració entre unes i altres.

Davant d'aquest escenari, Simón ha tornat a demanar prudència i ha recordat que relaxar una mesura ha d'estar associat indissolublement a "complir les altres". El director del CCAES ha reiterat que ara com ara no es pot descartar que les aglomeracions de gent que s'han tornat a repetir en el segon cap de setmana sense estat d'alarma tinguin una incidència en la corba de la pandèmia.

En paral·lel, tot i que ha apostat per analitzar la situació de cada territori per aplicar-hi les mesures oportunes en funció de l'evolució de la pandèmia, Simón ha volgut recordar que el ritme de vacunació farà canviar la situació en breu. "Incrementem la població immunitzada a raó de prop d'un 1% diari. Això vol dir que d'aquí a un mes tindrem una situació ben diferent. Es podria aplicar alguna mesura comuna a tot el territori, però caldrà analitzar-ho en el seu moment".

Simón ha calculat que, entre la gent vacunada i la que ha passat la malaltia, es podria estar a l'entorn del 40% de població "amb un grau d'immunitat important".