El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat aquest dimarts que ja han estat retornats al Marroc 2.700 dels 6.000 immigrants que han entrat en les últimes hores de manera il·legal a Ceuta.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Marlaska ha assegurat que el Govern està posant des del primer moment tots els mitjans necessaris per protegir a la ciutadania de Ceuta i retornar "per les vies establertes" als qui estan entrant de manera il·legal a la ciutat autònoma.

"Ceuta és tan Espanya com Madrid, Sevilla o Barcelona", ha asseverat el ministre, que ha subratllat que l'Executiu "no recularà ni un minut" per revertir la situació i continuarà "sent contundent en la defensa de les fronteres".

Marlaska ha detallat que ja es troben a Ceuta els primers reforços de policies nacionals i guàrdies civils anunciats ahir, un contingent de 200 efectius especialitzats en seguretat ciutadana i estrangeria i fronteres.

Aquests agents se sumaran als 1.100 agents de tots dos cossos que treballen de manera permanent a la ciutat autònoma i que configuraran també patrulles conjuntes amb els militars que són allí desplegats.

El ministre ha titllat la situació de "extraordinària i excepcional" i, per això, ha sostingut que la resposta que l'Executiu està donant és també "extraordinària", amb els mitjans "precisos i necessaris per a defensar la integritat de les nostres fronteres".

"Són tres anys de política migratòria, amb el repte de fluxos migratoris als quals s'enfronta Europa en els quals, com en altres ocasions, s'ha sabut donar resposta", ha garantit abans d'assenyalar que viatjarà immediatament a Ceuta i es reunirà amb comandaments policials, el delegat del Govern i el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas.

Per part seva, la portaveu del Govern, María Jesús Montero, ha llançat un missatge de "tranquil·litat, confiança i solidaritat" amb els ciutadans espanyols de Ceuta, Melilla i les localitats del sud de la Península, al mateix temps que ha condemnat de manera "clara i rotunda" els missatges xenòfobs que busquen criminalitzar als migrants.

"L'últim que necessita una crisi és que dirigents polítics utilitzin l'odi i la por", ha advertit Montero abans de demanar "responsabilitat, prudència i sentit d'Estat".