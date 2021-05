El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest dimarts que Junts, que es convertirà aviat en el seu soci de Govern a Catalunya, "no és tan dretes" sinó que es tracta d'un partit on hi ha pluralitat , i ha dit que espera que es reactivi la taula de diàleg amb el Govern de Pedro Sánchez tot i que ha evitat posar dates.

La setmana passada, Rufián es va referir a Junts com "independentisme de dretes" però, després del seu acord de govern, aquest dimarts ha assenyalat que en aquesta formació, com passa en altres, hi ha diferents sensibilitats i que "potser no és tan de dretes" .

I, com a exemple, ha posat en relleu els acords assolits fins a la data en el si de la Generalitat, entre els quals ha citat la imposició d'impostos a la banca i a les nuclears, la creació d'una renda mínima garantida i fins a 44 lleis socials.

"TANT DE BO" AL CONGRÉS UNA DRETA COM JUNTS

"Tant de bo aquí al Congrés hagués una dreta d'aquest tipus", ha dit l'independentista català, per a qui, encara que sosté que Junts és un partit "liberal, de centre dreta i conservador", el futur de la política no només a Catalunya sinó a nivell nacional passa per arribar a acords "entre diferents".

"Junts és un partit liberal, de centre dreta i conservador" Gabriel Rufián

Rufián s'ha mostrat convençut que ERC i Junts tindran "contradiccions" en el si d'un Govern que serà "complicat", com ho són tots els executius de coalició, i ha defensat que al Congrés les dues formacions independentistes mantindran, "des d'espais ideològics diferents ", la coordinació que diu que han vingut mantenint des de fa anys en els assumptes relatius a Catalunya.

De la mateixa manera ha defensat que no creu que el pacte de govern a Catalunya hagi de canviar "res" la seva relació amb el PSOE a Madrid, amb el qual assegura que continuarà dialogant i fent "política". "És la via que ens ha fet guanyar i la que més confiança té de la gent a Catalunya", ha postil·lat.

En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que la taula de diàleg amb Catalunya acabarà activant-se "ara que les aigües estan més calmades", però no ha volgut establir un calendari - "posar dates és comprar soga", ha dit--, a el temps que ha reiterat la necessitat de "netejar el tauler" en relació amb els presos d'el procés, per als quals ha tornat a exigir l'amnistia.