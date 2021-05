Catalunya acollirà menors arribats a Ceuta en les últimes hores però també demana, a l'hora de repartir, tenir en compte els que ja té en el seu sistema (1.490), i també els majors d'edat que hi segueixen després de complir els 18 anys (4.075). Aquesta és la posició que ha defensat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la reunió del Consell Territorial de Serveis Socials, segons ha pogut saber l'ACN. El Govern ha avisat que "no és acceptable" utilitzar menors com a "moneda de canvi" en un conflicte diplomàtic, ni tampoc el tracte que han rebut per part dels cossos policials. També ha tornat a demanar la modificació del reglament de la Llei d'estrangeria i que, mentrestant, flexibilitzi els permisos de treball i residència.

En la trobada han participat el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Oriol Amorós, la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, i la d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Mireia Vall.

Després d'escoltar les propostes de l'Estat, el Govern ha manifestat que Catalunya acollirà menors migrats sols, igual que ha fet en els darrers anys i també fa dues setmanes, quan va arribar 43 menors arribats a les Canàries. Ara bé, sobre el finançament que ofereix l'Estat, el departament subratlla que cal recursos extraordinaris, i no pot ser que es treguin d'un finançament ja previst per donar resposta a una situació d'emergència humanitària.

Dit això, els representants del departament han posat sobre la taula que els drets humans "no tenen períodes de suspensió ni excepcions", i han alertat que les imatges que s'han vist no van en aquesta direcció. En la situació que es viu a Ceuta, segons el Govern, hi ha un element conjuntural, vinculat a una crisi diplomàtica. En aquest punt, el departament critica l'ús de persones vulnerables. Pel que fa a l'element estructural, lamenta que tot i que se sap que hi haurà moviments migratoris, les polítiques no ho prevegin n cap cas. "Aquests moviments s'han de produir dintre de la legalitat, s'han de preveure vies segures per a les migracions", defensen des del Govern.

Els representants del departament també han lamentat que en aquesta trobada no hi participin els ministeris d'Inclusió i Interior.