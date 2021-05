La urgència per trobar solucions a la crisi sanitària del coronavirus ha disparat l’enginy dels investigadors, que durant l’últim any busquen sense descans remeis eficaços amb «segell espanyol». Només el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) ha sol·licitat a Europa el registre de 150 patents, 50 més que en 2019, moltes relacionades amb tecnologies per frenar la pandèmia.

Vacunes, tests serològics, màscares amb nanofibres, esprais nasals i materials antivirus amb nanopartícules de coure són alguns dels invents patentats pel CSIC els desenvolupaments d’explotació del qual s’han atorgat a empreses espanyoles perquè la ciència i la innovació surtin del laboratori al carrer en una lluita sense treva per vèncer el virus.

«Hem apostat des del primer moment perquè totes les tecnologies es fabricaven a Espanya, renunciant a l’exclusivitat, i oferint-les a les companyies en condicions molt avantatjoses per beneficiar la societat i evitar la dependència d’altres països que sofrim al principi de la pandèmia», assegura Javier Maira, responsable de l’Estratègia Comercial de l’entitat científica.

L’empresa que compra la llicència es compromet a abonar unes regalies al Consell que es calculen sobre un percentatge de les vendes netes d’aquesta empresa. Tot el recaptat es reinverteix en més ciència i recerca. El CSIC negocia ara amb l’OMS perquè les seves tecnologies arribin de manera gratuïta a països en vies de desenvolupament.

L’esperança de les vacunes

Els investigadors del CSIC, més de 3.000 en aquesta institució mastodòntica amb més de 120 centres d’estudi, s’han afanyat des de l’inici de la pandèmia a buscar vacunes per vèncer el virus. Fins al moment tenen patentats quatre projectes que es troben en diferent estat de desenvolupament.

La vacuna dels viròlegs Mariano Esteban i Juan García Arriaza és la que es troba en un estat d’elaboració més avançat, fins al punt que confien a poder iniciar els assajos clínics en persones «immediatament». El seu desenvolupament s’ha llicenciat a la gallega Biofabri. Després de mostrar el prototip de vacuna una eficàcia del 100% en estones, Biofabri s’encarregarà ara del desenvolupament del prototip per a les proves en voluntaris sans.

La catalana Hipra desenvolupa a la seva seu d’Amer un altre prototip de vacuna del Consell Superior de Recerques Científiques. La farmacèutica gironina confia a obtenir el vistiplau a la seva vacuna a la fi d’enguany i produir 400 milions de dosis durant 2022.

Patentades però sense llicenciar es troben dues vacunes més del CSIC.