Les Illes Balears no exigiran des de diumenge que ve cap test de covid-19 als espanyols vacunats que entrin en l'arxipèlag a través dels seus ports i aeroports ni als procedents de comunitats autònomes amb una incidència inferior a 60 casos en 14 dies, segons ha anunciat la presidenta autonòmica, Francina Armengol.

Els espanyols vacunats hauran d'haver rebut, almenys, la primera dosi 15 dies abans de la seva arribada a les illes per poder entrar sense necessitat de presentar una prova, ha detallat Armengol en la fira de turisme Fitur, que aquest dimecres s'ha inaugurat a Madrid.

Tampoc hauran de presentar tests negatius en ports i aeroports els ciutadans que provinguin de comunitats on la incidència dels casos per cada 100.000 habitants se situï per sota dels 60 casos en 14 dies, encara que no estiguin vacunats.

Fins al moment, qualsevol passatger resident en una altra comunitat havia de portar una PCR negativa per entrar a l'arxipèlag.

Amb aquest canvi de plantejament, els viatgers nacionals no vacunats només hauran de presentar un test d'antígens negatiu i no una PCR.