«Reuniu-nos en un sol lloc i bombardegeu-nos tots alhora», implora Haya Abu al-Ouf a la càmera del mitjà digital Al Masdar. «Acabem amb això, però ja», diu mentre assenyala les runes que dominen el paisatge al seu voltant, «el que ens estan fent és inhumà, és una tortura». Haya és una supervivent de l’última massacre d’Israel a Gaza, però ha perdut 42 membres de la seva família i veïns. Aquesta jove forma part de la xifra de 58.000 palestins desplaçats pels atacs aeris israelians. La seva casa estava en un dels 450 edificis destruïts o danyats en els últims nou dies.

Cada hora és clau per als ciutadans de Gaza. El ministeri de Salut palestí ha demanat donants de sang per salvar les vides de més d’un miler de ferits. Poc es pot fer ja pels més de 212 morts, entre els quals hi ha 61 nens. A l’escassetat de subministraments mèdics i medicines, se li afegeix l’absència d’electricitat i aigua per a un sistema sanitari al límit.

Fins a la nit de dilluns ningú pensava en el coronavirus a la Franja de Gaza. Però la destrucció de l’únic laboratori que processava els resultats de les proves de la COVID-19 ha fet saltar les alarmes en aquest segon front per al sistema de salut.

També els ciutadans de Gaza lamenten la pèrdua de l’emblemàtica llibreria Samir Mansour, un far on acudir a somiar entre llibres. L’Oficina de Coordinació Humanitària de les Nacions Unides a Palestina alerta que els cops a escoles, hospitals i negocis amenacen de provocar «un deteriorament addicional en l’accés als serveis bàsics».

Centenars d’edificis han estat destruïts, entre els quals hi ha un nombre indefinit de negocis. Ja impactada per la pandèmia, la destrucció dels mitjans de vida de gran part de la població dispararà la taxa d’atur més enllà del 48% que hi havia fins ara.

Després d’una nit relativament tranquil·la al cel, tots dos bàndols van tornar ahir a llançar míssils. A Israel, dos treballadors tailandesos van morir per l’impacte d’un projectil de les milícies palestines.

Biden avala un alto el foc

El president dels EUA, Joe Biden, va trucar al primier ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per expressar-li el seu suport a un alto el foc, mentre el secretari d’Estat nord-americà, Anthony Blinken, va confirmar haver rebut informació sobre la destrucció per part d’Israel d’un edifici a Gaza que acollia les oficines d’Associated Press i Al-Jazeera.